A cura della Redazione

Spacciava droga nonostante fosse sottoposta ai domiciliari, arrestata dalla Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in via dei Papiri Ercolanesi, nel quartiere di Ponticelli a Napoli, hanno notato una donna che stava per cedere qualcosa ad un uomo a bordo di un’auto. La pusher, accortasi di essere stata "beccata" dai poliziotti, ha provato a fuggire ma è stata bloccata.

E' stata trovata in possesso di due bustine contenenti circa 2,6 grammi di marijuana e di una stecca di hashish del peso di circa 3 grammi.

F. G., una 28enne napoletana, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed evasione.