A cura della Redazione

Maltrattamenti in famiglia, arrestato dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti in corso Sirena, nel quartiere Barra a Napoli, per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna in evidente stato di agitazione. Poco prima il figlio, come già accaduto in precedenti occasioni, aveva inveito contro di lei e l’altro figlio per poi colpire quest’ultimo con uno schiaffo al volto e minacciarlo con un coltello.

L'uomo, un 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato dapprima bloccato e poi arrestato.