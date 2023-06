A cura della Redazione

Tre spacciatori arrestati nella giornata di ieri a Napoli.

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Montecalvario", nel transitare in via Speranzella ai Quartieri Spagnoli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente a piedi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 120 euro e di una bustina contenente marijuana. Perquisendo poi la sua abitazione, sono stati rinvenuti altre 9 bustine contenenti circa 61 grammi di marijuana, 18 involucri contenenti circa 6 grammi di cocaina, 4 pezzi di hashish del peso di circa 19 grammi, 330 euro e due bilancini di precisione (nella foto).

G. C., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stessa situazione alla Sanità. qui, i poliziotti del Commissariato San Carlo Arena, in vico San Felice, hanno notato all’esterno di un’abitazione un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro. L'acquirente, raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di 11 involucri contenenti circa due grammi di cocaina, mentre lo spacciatore è rientrato frettolosamente nell’appartamento: dopo pochi minuti, gli agenti hanno bloccato anche quest’ultimo trovandolo in possesso di 430 euro.

Un 44enne dello Sri Lanka, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, a Scampia, i poliziotti del locale Commissariato, in via Antonio Labriola, hanno visto un soggetto che, dopo aver ricevuto una banconota da un individuo, si è diretto in una stradina adiacente per poi ritornare e consegnarle qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 75 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo nella strada da cui era stato visto uscire e, sotto al balcone di un’abitazione al primo piano di uno stabile, hanno rinvenuto 14 stecche di hashish del peso di circa 27 grammi e 11 bustine contenenti circa 13 grammi di marijuana.

L. R., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Infine, gi poliziotti hanno trovato nell’intercapedine del vano ascensore dello stesso edificio altre 25 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi e 25 bustine contenenti circa 31 grammi di marijuana, sequetsrate a carico di ignoti.