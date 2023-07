A cura della Redazione

Tenta di estorcere denaro ai familiari, arrestato dalla Polizia.

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in via Sant’Attanasio, nel quartiere Arenaccia di Napoli, per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti nell’abitazione in cui era accaduto il fatto, sono stati avvicinati da due coniugi i quali hanno raccontato che, poco prima, il nipote, come già accaduto in altre occasioni, aveva chiesto loro dei soldi ma al loro rifiuto li aveva minacciati ed aveva puntato un coltello da cucina alla gola dello zio; infine, si era allontanato in camera sua.

I poliziotti hanno bloccato il giovane e, dopo averlo identificato per un 20enne napoletano con precedenti di polizia, lo hanno arrestato per tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.