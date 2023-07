A cura della Redazione

Violenza sessuale in strada, la Polizia lo blocca. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in via Cesare Rosaroll al Borgo Sant'Antonio Abate a Napoli, hanno udito delle urla provenire da via Albanese.

Immediatamente accorsi, i poliziotti hanno notato un uomo disteso sopra una donna mentre con una mano la stava strangolando e con l’altra la toccava nelle parti intime.

I poliziotti hanno bloccato il soggetto e, dopo averlo identificato per un 28enne della Guinea, lo hanno arrestato per violenza sessuale e lesioni personali. La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari.