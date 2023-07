A cura della Redazione

Camminava in strada a Napoli, aveva pistola e munizioni. Gli agenti della Polizia Locale - Unità Operativa San Lorenzo - sono stati allertati da alcuni passanti in piazza Garibaldi, che avevano segnalato la presenza di un uomo, sui 30 anni, che sembrava tenere in mano un'arma da fuoco. L'individuo è stato intercettato in corso Novara ed alla richiesta di esibire i documenti ha scagliato lo zaino che portava in spalla contro i caschi bianchi ed è fuggito.

Gli agenti, con l’ausilio dei colleghi dell’U.O. Tutela Edilizia giunti sul posto per dare supporto, sono riusciti a bloccarlo ma l'uomo ha opposto resistenza reagendo con violenza e aggredendo due due di loro. Dopo averlo immobilizzato e perquisito, sono stati rinvenuti una pistola modificata di calibro 9x21, con un colpo in canna, 9 proiettili calibro 9x21, un colpo calibro Magnum 357, un coltello a scatto di circa 15 cm, un coltello a lama fissa di 25 cm, una tessera di riconoscimento delle Forze Armate ed un biglietto ferroviario con destinazione Ancona.

L'uomo, dalle verifiche effettuate, è risultato essere un pregiudicato napoletano di 29 anni, con numerosi precedenti a suo carico per reati contro la persona, detenzione di armi, spaccio di stupefacenti e furto.

Il Pubblico Ministero di turno ne ha disposto l'accompagnamento al carcere di Poggioreale. I due agenti feriti sono stati visitati presso l'ospedale Vecchio Pellegrini e giudicati guaribili in 5 giorni.