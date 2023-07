A cura della Redazione

Controlli nell'area dell'aeroporto di Capodichino a Napoli da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale, unitamente al Reparto prevenzione Crimine Campania.

Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 54 veicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo ed uno a sequestro amministrativo, contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per circolazione con carta di circolazione sospesa, per aver adibito a noleggio con conducente (NCC) un’autovettura non destinata a tale uso.

Un tassista è stato sanzionato per non aver rilasciato la ricevuta di pagamento e segnalato all’Ufficio Trasporto Pubblico non di linea del Comune di Napoli per violazioni del regolamento comunale.

Infine, sono state ritirate 2 carte di circolazione.