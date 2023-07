A cura della Redazione

Sequestrati sei immobili occupati abusivamente all'interno del plesso di edilizia popolare di proproetà del Comune di Napoli ubicato in via San Nicola a Nilo, e destinato a "ritiro per anziani".

L'operazione di sgombero è stata effettuata dalla Squadra Mobile, dagli agenti di Polizia del Commissariato Decumani, dai militari della Guardia di Finanza di Napoli e dalla Polizia Locale - Unità Operativa Tutela Patrimonio.

L’attività investigativa interforze, coordinata dalla Procura partenopea e svolta attraverso molteplici accertamenti documentali resi particolarmente gravosi dalla difficoltà di ricostruire compiutamente un sistema di assegnazioni storico e dai conseguenti sopralluoghi sul posto, ha permesso di raccogliere numerosi elementi a carico degli indagati per invasione di terreni ed edifici.

Precedentemente erano stati sgombrati dal medesimo stabile occupanti ritenuti contigui a clan camorristici.