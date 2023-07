A cura della Redazione

Nella serata di ieri, gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in via del Macello a Poggioreale, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato ed identificato per un 16enne napoletano.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga circa 5 cm. Denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stato affidato al genitore.