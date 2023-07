A cura della Redazione

Perseguita la ex, arrestato dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato di Posillipo, sono intervenuti in piazza San Luigi a Posillipo per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che, indicando il suo ex compagno, ha raccontato di essere stata minacciata di morte dallo stesso e che tali episodi si erano già verificati in precedenti occasioni.

Gli uomini in divisa hanno identificato l’uomo per un 46enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori.