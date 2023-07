A cura della Redazione

Rissa tra donne a Napoli, una rimane ferita. I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di sabato in via Cristoforo Colombo, altezza civico 52.

Una 30enne di origini srilankesi sarebbe stata aggredita da alcune connazionali, per passati dissidi ancora poco chiari. La donna sarebbe stata presa a pugni e calci e avrebbe battuto violentemente la testa a terra.

Soccorsa dal 118, la 30enne è stata portata all’ospedale San Paolo. E’ in osservazione per un trauma cranico, non è in pericolo di vita.

Indagini sono in corso per chiarire dinamica e identificare responsabili.