A cura della Redazione

Spacciava cocaina ai giovani, arrestato dalla Polizia. Sabato sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in piazza San Francesco di Paola in zona Porta Capuana, hanno notato un uomo che, in presenza di un gruppo di ragazzi, stava estraendo un involucro dalla tasca. L'individuo, alla vista degli uomini in divisa, è fuggito ma è stato inseguito e bloccato, non senza difficoltà, dai poliziotti poco più in là.

Addosso aveva 18 involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina.

L’uomo, un pakistano di 36 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.