Con un coltello nella sede ASL Napoli 1 a Secondigliano, bloccato e arrestato dalla Polizia. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato di Secondigliano sono intervenuti presso la struttura in via della Ferrovia per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha dato in escandescenze per poi avventarsi contro di loro fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 20 cm.

Un 35enne, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.