Gli agenti del Commissariato di Polizia Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana hanno notato un uomo che, seduto su una panchina, stava consegnando un involucro ad un uomo in cambio di denaro.

Prontamente intervenuti per interrompere l’attività illecita di spaccio di droga, con non poche difficoltà, arrivando addirittura alla colluttazione, i poliziotti hanno bloccato il pusher trovandolo in possesso di 9 dosi di cocaina e del corrispettivo in danaro appena incassato per la cessione dello stupefacente.

Un 36enne pakistano, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.