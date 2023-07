A cura della Redazione

In casa con circa un chilo di droga, arrestato dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena hanno effettuato un controllo in via Annibale de Gasperis, nel rione Sanità a Napoli, presso l’abitazione di un uomo che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

In effetti, l’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, giunti presso l’appartamento in questione, una volta entrati, hanno rinvenuto, ben occultati, 8 panetti e 9 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 837 grammi, 95 euro, un coltello ed una spatola utilizzati per tagliare la sostanza.

Un 40enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.