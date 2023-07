A cura della Redazione

Ha 19 anni è già era sottoposto ai domiciliari, il giovane arrestato nuovamente dalla Polizia a Scampia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Eugenio Colorni, hanno notato tre ragazzi confabulare tra loro in modo sospetto.

In quei frangenti, uno di loro, alla vista dei poliziotti, è fuggito nel vano tentativo di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti esperiti è poi emersa la ragione del tentativo di fuga.

Il 19enne, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Ora dovrà rispondere di evasione.