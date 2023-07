A cura della Redazione

Borseggiatore arrestato dalla Polfer a Napoli. Nel pomeriggio di sabato scoso, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno bloccato un 20enne libico, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, denunciandolo contestualmente per furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale

Intorno alle 16, i poliziotti operanti all’interno della stazione di Napoli Centrale hanno notato subito un soggetto che, con fare sospetto, si aggirava fra persone e bagagli.

Poco dopo, l’uomo è uscito all’esterno dello scalo ferrovoario e, approfittando della calca allo stazionamento dei taxi, con mossa fulminea ha aperto lo zaino di una turista sfilandone il contenuto.

Immediatamente, i poliziotti sono intervenuti bloccando il malvivente che ha opposto resistenza con calci e pugni. L'arrestato, tra l'altro irregolare sul territorio nazionale, è stato di seguito condotto, con non poche difficoltà,negli uffici di Polizia dove, dai successivi accertamenti esperti, è emersa a suo carico un’ordinanza di convalida dell’arresto e applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Aosta.

Il giovane è stato così condotto presso il Carcere di Poggioreale.