A cura della Redazione

Scippa una collanina a una turista, arrestato dalla Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti al Rione Sanità dove, grazie alle descrizioni fornite all'atto della segnalazione da parte della Centrale Operativa, hanno intercettato l’uomo che poco prima, a bordo di un motociclo, aveva strappato l'oggetto in oro che la donna, statunitense, aveva al collo.

Il malvivente è stato preso in via Sanità altezza Lammatari. Con non poche difficoltà, e dopo una colluttazione, è stato bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri e della refurtiva ben occultata.

Dalle attività di seguito esperite, e grazie alla collaborazione dei Falchi della Squadra Mobile, è emerso che l’uomo, per eludere le investigazioni a suo carico ed assicurarsi l’impunità, aveva nascosto il motoveicolo, utilizzato per compiere il reato, all’interno di un garage in via San Vincenzo alla Sanità.

Il 42enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con strappo, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli - cui era già sottoposto - e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e guida con patente sospesa.

I poliziotti hanno restituito il monile alla turista che, dopo averli ringraziati, ha ripreso il suo tour italiano.