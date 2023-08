A cura della Redazione

Uomo ferito a Barra. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove era giunto un 48enne di Barra già noto alle forze dell’ordine, colpito al polpaccio da colpo d’arma da fuoco.

Sarebbe accaduto in via Mastellone, angolo via Giordano. Il 48enne non è in pericolo di vita.

Indagini in corso dei carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale per chiarire la dinamica e individuare matrice e responsabile o responsabili.