A cura della Redazione

Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Villa Bisignano a Barra per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di essere stata minacciata da un uomo che voleva impossessarsi del veicolo appena parcheggiato. La signora, tuttavia, solo frapponendosi tra il soggetto e la portiera della propria autovettura era riuscita ad evitare che il malvivente portasse a compimento l’intento criminoso. Tuttavia, non pago, si è dato alla fuga dopo aver asportato 100 euro in contanti alla vittima.

Successivamente la donna si è recata presso gli uffici del Commissariato San Giovanni-Barra per denunciare l’accaduto e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le immagini di alcuni soggetti, ha indicato l’uomo come presunto autore della rapina.

Le ricerche intraprese dai poliziotti hanno permesso di rintracciare, nella mattinata di ieri, l’uomo segnalato in via corso Sirena.

Gli accertamenti di seguito esperiti hanno poi permesso di appurare che l’indagato, nella serata del 18 agosto, in via Marghieri, aveva anche rapinato un ragazzo del proprio scooter. Le attività investigative intraprese dai poliziotti hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico del soggetto ritenuto responsabile anche di quest’ultimo episodio.

Un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato sottoposto così a fermo.