Allerta meteo in Campania, chiusi tutti i cimiteri a Napoli.

Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Gaetano Manfredi e resterà in vigore fino alle ore 8 di mercoledì 30 agosto, ossia il termine entro cui dovrebbe terminare l'allerta come disposto dalla Protezxione Civile regionale.

«La disposizione è legata, in particolare, al pericolo rappresentato da “venti forti sudoccidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche” - si legge in una nota di Palazzo San Giacomo -. Nei cimiteri cittadini è consentito esclusivamente l’accesso all’ipogeo comunale - Cimitero Nuovissimo - delle urne cinerarie e dei feretri, in attesa di poter procedere con le operazioni di polizia mortuaria».