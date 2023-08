A cura della Redazione

Agguato a Napoli, nella zona tra Pianura e Agnano. Due persone, un 25enne e un 46enne, sono stati gambizzati in strada.

Sono giunti all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta per essere medicati. Non sono in pericolo di vita.

L'agguato è avvento in via Sartania. Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile di Napoli. Sul luogo del ferimento sono state rinvenute tracce ematiche e diversi bossoli.