Fiaccolata a Napoli per ricordare Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista dell'Orchestra Scarlatti Young ucciso con un colpo d'arma da fuoco all'alba di giovedì.

Il corteo silenzioso partirà da piazza Bellini, nelle vicinanze del Conservatorio dove studiava.

Per l'omicidio è stato fermato dalla Polizia un 16enne dei Quartieri Spagnoli. Alla base del delitto, cosumatosi nei pressi di un pub di piazza Municipio, ci sarebbe una lite scoppiata per futili motivi. Alla fiaccolata parteciperà anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha disposto le bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo e alla sede del Consiglio comunale di via Verdi