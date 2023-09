A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli, nel transitare in piazza Garbaldi all’angolo con corso Novara, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento sospetto.

I poliziotti lo hanno prontamente raggiunto ed identificato. Si trattava di un 23enne di origine egiziane. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era destinatario di un provvedimento di ordine per la carcerazione, emesso il 14 ottobre 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali.

Dovrà espiare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso a Sant’Anastasia - provincia di Napoli - nel 2016, allorquando, per l'appunto, non aveva compiuto ancora la maggiore età.