A cura della Redazione

Due agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all'Unità Operativa San Lorenzo, sono stati aggrediti da cittadini extracomunitari in via Firenze. Qui, i caschi bianchi erano erano intervenuti, su segnalazione dei cittadini, per fermare ed identificare un soggetto che in evidente stato di ubriachezza molestava i passanti.

Mentre gli agenti tentavano di fermare l'uomo, sono stati circondati ed aggrediti da numerosi presenti, anche loro extracomuniatri, e solo l’arrivo di altre pattuglie della Polizia Locale intervenute in soccorso ha evitato il peggio e ha consentito l’arresto di uno degli aggressori, un camerunense 34enne residente nel comune di Mariglianella che, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato con rito direttissimo.

Entrambi i vigili sono stati medicati presso l'ospedale Pellegrini e giudicati guaribili in 10 giorni.

Nell'ambito delle attività svolte durante il weekend da personale della Unità Operativa Investigativa Centrale-Ambientale, al Corso Umberto e in strade limitrofe sono stati operati 10 sequestri di merce contraffatta, in particolare sequestrati capi di abbigliamento, borse e scarpe riproducenti marchi di note case di moda.

Ulteriore merce contraffatta di analoga fattura è stata sequestrata da personale della U.O. Chiaia in via Vittorio Emanuele III.

Per quanto riguarda i controlli in merito al rispetto del Codice della Strada, sono stati verbalizzati 6 parcheggiatori abusivi e notificati agli stessi ordini di allontanamento dai siti dove svolgevano la propria attività illecita, in particolare nei pressi dell’Ospedale Pediatrico Santobono, del Real Bosco di Capodimonte, della Stazione Centrale, in via Taddeo da Sessa e in Piazzale Tecchio-Stadio.

Il Personale della U.O. Vomero ha invece effettuato numerosi controlli sul territorio di competenza (Municipalità 5 Vomero-Arenella) elevando 40 verbali per violazioni al Codice della Strada e rimuovendo 20 veicoli che creavano intralcio alla circolazione.

Controlli anche nei locali della movida ed il personale della U.O. Chiaia ha verbalizzato 3 locali per occupazione abusiva di suolo pubblico mentre uomini della U. O. Soccavo, in abiti civili, hanno sanzionato 4 cittadini per conferimento scorretto di rifiuti ed per il trasporto di rifiuti pericolosi.