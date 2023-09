A cura della Redazione

Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nicola Amore in zona Duomo a Napoli, hanno notato un uomo che correva mentre era inseguito da altre due persone, per poi essere bloccato in via Seggio del Popolo.

I poliziotti hanno accertato che, poco prima, l’indagato, in compagnia di un complice, si era presentato alle casse di un supermercato di via Duomo con l’intenzione di pagare due panini quando invece stava occultando, sotto gli abiti e nella tracolla, numerosi prodotti e, una volta sorpreso dal personale del market, ha spintonato un addetto ed ha colpito con un pugno una cassiera per assicurarsi, tuttavia invano, la fuga.

Dopo aver identificato l’uomo in un 33enne georgiano con precedenti di polizia, gli agenti hanno rinvenuto confezioni di tonno, generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di 115 euro.

Il soggetto è stato arresto per rapina e lesioni personali.