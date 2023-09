A cura della Redazione

Agguato nella notte a Napoli. Un uomo di 36 anni è stato ferito gravemente a colpi d'arma da fuoco. Il raid si è consumato in via Miano, angolo via Vittorio Veneto, in zona Capodimonte.

Pare alla base del raid armato ci siano motivi sentimentali. La vittima, che aveva diversi precedenti, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale CTO e operata, aveva lesioni all'addome e alle braccia. La prognosi è riservata.

Sull'accaduto indagano gli agenti di Polizia del Commissariato di Scampia.