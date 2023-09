A cura della Redazione

Alto Impatto della Polizia di Stato a Secondigliano. Ieri mattina, gli agenti del locale Commissariato, personale della Squadra Mobile, i carabinieri della Stazione di San Pietro a Patierno, agenti della Polizia Locale e personale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle UOPI (Unità Operative di Primo Intervento), delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per detenzione di armi e relativo munizionamento. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso di 2 pistole, numerose cartucce calibro 12 e calibro 7,65, circa 200 grammi di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ed ancora, un uomo è stato denunciato per guida senza patente, violazione reiterata nel biennio.

Sono state identificate complessivamente 98 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllati 71 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 10 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente poiché mai conseguita ed uso del telefono cellulare durante la guida; ed altresì ritirate 4 carte di circolazione.