A cura della Redazione

Sorpreso in possesso di droga, arrestato dalla Polizia.

Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Monteoliveto hanno notato uno scooter con a bordo due persone che, alla vista dei poliziotti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato in piazza Dante. Il giovane indagato indossava un marsupio al cui interno vi erano 11 stecche di hashish del peso di 25 grammi circa, 4 bustine di cocaina del peso di 3 grammi circa e 250 euro.

Un 19enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.