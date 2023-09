A cura della Redazione

Armi e droga, estorsioni ma anche un omicidio ed un tentato omicidio. Sono le accuse mosse a vario titolo a 29 indagati, arrestati stamane all'alba nel corso di un blitz eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli tra le province napoletana e casertana, che ha consentito di assestare un duro colpo al clan Sorianiello, operante al Rione Traiano del capoluogo campano. Gli arresti sono scattati nei confronti di tutti (ad eccezione di un uomo, deceduto per cause naturali prima dell'esecuzione della misura cautelare), 13 delle persone coinvolte nell'inchiesta della DDA partecopea erano già detenute.

I soggetti devono rispondere di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione abusiva d’arma da fuoco, reati tutti aggravati dalle finalità di agevolazione del clan Sorianiello.

Il provvedimento, emesso a seguito di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dai militari dell'Arma dal 2019 al 2021, ha permesso di documentare l’appartenenza degli indagati al sodalizio criminale, inquadrato nel più ampio cartello camorristico conosciuto come "Alleanza di Secondigliano".

Il clan controllava inoltre le piazze di spaccio attive all'interno della zona nota come Parco della 99. Non solo, i carabinieri hanno disvelato anche come il gruppo riuscisse ad intimidire i "rivali" attraverso raid armati atti a preservare ed accrescere l'egemonia sul territorio. Emerse, poi, numerose attività estorsive nella gestione delle attività illecite, nonché la corposa disponibilità di armi.

Nel corso dl delle indagini, sono stati tratti in arresto mandanti ed esecutori materiali dell’omicidio di Desmond Oviameweonyi e del ferimento di Morris Idahosa, maturati nel maggio del 2020 nell’ambito del medesimo contesto camorristico. Sequestrati inoltre 15 kg di stupefacenti di vario tipo e rinvenute 24 pistole, 14 fucili da guerra e 670 munizioni di vario calibro, oltre a silenziatori e giubbetti antiproiettile.