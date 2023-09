A cura della Redazione

Maxi operazione della Polizia di Stradale di Napoli volta al contrasto della guida sotto l’effetto di droga ed alcol.

Il dispositivo, composto da tre pattuglie della Sottosezione Polstrada di Fuorigrotta e una del Distaccamento di Nola, unitamente a personale medico, che per la circostanza è stato nominato ausiliario di Polizia Giudiziaria, si è svolto sulla Tangenziale di Napoli

Una vera e propria task-force che ha portato al controllo di 44 veicoli e 82 persone, con la contestazione di 9 infrazioni al Codice della Strada. Un verbale è stato elevato per la guida sotto l’effetto di alcol e tre per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente denuncia in stato di libertà ed il ritiro di quattro patenti di guida, nonché la decurtazione complessiva di 60 punti.

Infine, è stato sottoposto a fermo amministrativo un veicolo e sequestrato un altro ai fini della confisca.