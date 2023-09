A cura della Redazione

Ordinanza di custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di G. C., 49enne pluripregiudicato napoletano, ritenuto gravemente indiziato del reato di furto in abitazione in concorso.

La misura cautelare è il frutto delle indagini condotte dagli agenti del Commissariato "Vomero" di Napoli, in una prima fase di iniziativa, e successivamente sotto la direzione dall’Autorità Giudiziaria competente.

L'11 giugno scorso è stato perpetrato un furto all’interno di un’abitazione in via Mariano D’Amelio al Vomero. Una volta all’interno dell’appartamento, dopo aver forzato la porta d’ingresso e scardinato la relativa serratura, due soggetti hanno asportato un cellulare, gioielli, argenteria di famiglia e la somma in contanti di 300 euro. Dagli elementi acquisiti sono state avviate le indagini del caso che hanno consentito l’individuazione di uno dei malviventu, attraverso la ricostruzione delle fasi pre e post furto.

La visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza installati lungo il percorso effettuato dai ladri, ha permesso l’individuazione iniziale del veicolo adoperato e, da esso, si è riusciti a risalire all’identità di uno dei due. Nel corso, poi, della perquisizione domiciliare a carico dell’indiziato, i poliziotti hanno raccolto ulteriori riscontri ed elementi probatori a suo carico, che hanno così determinato l’emissione del provvedimento.

Le ricerche costanti ed ininterrotte del 49enne, condotte per circa una settimana, hanno indotto lo stesso a presentarsi spontaneamente presso l’Istituto penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano.