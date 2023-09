A cura della Redazione

Alle 10.03 di stamane, martedì 19 settembre il sangue di San Gennaro si è liquefatto. Al Duomo di Napoli, gremito per la ricorrenza, si ripete il miracolo tanto atteso da migliaia di fedeli.

Quando l'Arcivescovo Don Mimmo Battaglia, Capo della Chiesa di Napoli, ha preso l'ampolla, il sangue del Patrono era già sciolto.

«Questa celebrazione eucaristica in onore di San Gennaro, sia davvero festa, festa nel cuore - ha esordito l'Arcivescovo nella sua omelia -. Una festa che chiede il desiderio della pace, nella nostra vita, nelle nostre case, nella nostra terra, nella nostra città. E' bello radunarci ogni anno come Chiesa diocesana e comunità cittadina nel giorno della nascita al Cielo del Vescovo e martire Gennaro. Ogni anno tocchiamo con mano come la testimonianza di un uomo, che ha donato generosamente la sua vita per il Vangelo, fino all'ultimo respiro, fino all'ultima goccia di sangue, non è una cosa passata, un evento da scrivere in qualche pagina di un libro. E' una testimonianza presente, viva, attuale, capace di parlare al cuore di ogni credente, spingendolo ad un di pù di coerenza, ad un "oltre" di coraggio. E' bello vedere come viene celebrato, in questo giorno, il senso di appartenenza a una comunità, la bellezza delle radici profonde e sane del popolo partenopeo, che si rispecchia nel vetro delle ampolle vedendo magari il proprio sangue mescolato ai tanti dolori e alle mai assopite e audaci speranze. Questo sangue - ha proseguito Don Battaglia - non è un oracolo da consultare e ancor meno un oroscopo cittadino la cui funzione è di predire sventure o fortune per la città. La reliquia che veneriamo è semplicemente un "segnale stradale", un incide puntato che rimanda alla necessità, all'urgenza, all'esigenza di seguire in modo radicale il Vangelo di Cristo, lasciandosi attrarre senza riserve dalla sua bellezza rivelatrice, ascoltando la sua parola di viat e di speranza, ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno in ogni stagione della nostra vita. Soprattutto quando ci sembra che qualcun 0o ci afferri per tirarci giù. Proprio in quei momenti la Parola di Dio ci afferra, strappandoci all'insignificanza e alla mancanza di senso, salvandoci con un amore sacro e incondizionato. Seguire il Vangelo è bellissimo ma anche faticoso, perché spinge a confrontarsi ogni giorno con le mura granitiche del nostro egoismo e quei poteri, atteggiamenti, che talvolta pur celandosi dietro un'apparente religiosità temono la forza rivelatrice del Vangelo».