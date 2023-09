A cura della Redazione

Maestra aggredita in una scuola dell'infanzia a Fuorigrotta a Napoli.

Intorno alle 10 di stamane, martedì 26 settembre, i carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti in via Cariteo, sede dell'Istituto.

Poco prima, e per cause in corso di accertamento, un’insegnante sarebbe stata aggredita dai genitori di un alunno.

La docente - una donna di 59 anni - è stata medicata nell’ospedale San Paolo. Per lei “shock emotivo e contusione cranica", con 5 giorni di prognosi.

Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per ricostruire la vicenda ed individuare i responsabili.