A cura della Redazione

La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito, nella giornata di martedì 26 settembre, una serie di interventi in alcune aree del capoluogo interessate da fenomeni illeciti. I controlli sono stati effettuati al Borgo Orefici, nei quartieri Mercato, Gianturco, Ponticelli, San Lorenzo, Poggioreale e in zona Stazione Centrale.

Sono stati 70 i finanzieri impiegati nelle attività - tra “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, Giugliano in Campania e Torre Annunziata, supportati dai colleghi del Nucleo pef di Napoli, del I Gruppo e dalle Unità cinofile della Compagnia di Capodichino - che hanno eseguito controlli su veicoli e persone, rilevando numerose irregolarità.

Impiegate anche due unità navali del Corpo per verifiche a imbarcazioni intente nella navigazione.

Sono stati sottoposti a sequestro migliaia di articoli contraffatti e/o non sicuri, oltre ad un centinaio di dosi di hashish, tabacchi lavorati esteri e un’autovettura. Denunciate 16 persone, di cui una tratta in arresto per contrabbando, segnalati 10 soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, rilevate violazioni al codice della navigazione, individuata un’attività di bed&breakfast e un tassista abusivi.