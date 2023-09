A cura della Redazione

La Polizia Locale di Napoli, insieme ai militari dell'Esercito impegnati nell'operazione Tearra dei Fuochi volta al cotnrasto deir eati ambientali, ha sequestrato a Napoli due capannoni.

Nel primo, a Calata Capodichino (zona San Carlo all'Arena), si svolgeva un'attività di officina meccanica per la riparazione di motoveicoli in assenza di qualsiasi autorizzazione sanitaria e ambientale. Il titolare, inoltre, smaltiva in maniera illecita i rifiuti anche pericolosi derivanti dall’attività di autoriparazione, quali parti meccaniche plastiche, pneumatici, olio motore, batterie, bombolette di vernice, marmitte dismesse.

In via Casoria (a San Pietro a Patierno) sono stati messi i sigilli, sempre per illecita gestione di rifiuti, a un’area di circa 2.000 mq adibita a centro demolizioni e rottamazioni. Gli spazi risultavano occupati da innumerevoli carcasse di motoveicoli ed autoveicoli e parti di esse abbandonati sul terreno vegetale con conseguente elevato rischi di inquinamento derivante dalla perdita dei fluidi dei veicoli rottamati (olio motore, carburante).