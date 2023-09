A cura della Redazione

Una donna di 46 anni è stata arrestata dalla Polizia a Napoli perché trovata in possesso di droga.

Gli agenti del Commissariato "Dante", nel transitare in via Francesco Saverio Correa, l'hanno notata a bordo di uno scooter mentre percorreva contromano la strada e, alla loro vista, ha accelerato per eludere il controllo.

I poliziotti l'hanno inseguita e la 46enne, durante la fuga, si è disfatta di una shopper contenente 20 involucri di marijuana del peso di circa 23 grammi ma, giunti in piazza Dante, è stata raggiunta e bloccata.

La donna, con precedenti specifici di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.