A cura della Redazione

Le "Quattro giornate di Napoli" celebrate dall'Arma dei Carabinieri. L'80esimo anniversario di quella che fu la lotta compiuta dai cittadini per liberarsi dal giogo nazi-fascista durante la seconda guerra mondiale (primo caso in Europa di città che si liberava da sola), è stata commemorata ieri anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto in città per rendere onore al sacrificio dei tanti che combatterono per la libertà.

Questa mattina, invece, la giornata è iniziata con una commovente cerimonia presso la Caserma "Salvo D'Acquisto", sede del Comando Legione Carabinieri Campania.

Il sindaco Gaetano Manfredi è stato calorosamente accolto dal Generale di Divisione Antonio Jannece, Comandante della Legione, e dal Generale di Brigata Enrico Scandone, alla guida del Comando provinciale di Napoli. Gli Alti Ufficiali hanno dimostrato il loro sostegno e rispetto per la città di Napoli e per la sua storia.

Durante la toccante cerimonia, è stata deposta una corona di alloro ai lati del busto dell'eroe Medaglia d'Oro al Valor Militare Salvo D'Acquisto, sottufficiale dell'Arma ucciso dai nazisti, immolatosi per salvare decine di cittadini innocenti che erano stati rastrellati. Un tributo simbolo di gratitudine della città per coloro che hanno sacrificato tutto per la libertà e l'indipendenza dell'Italia.

Successivamente, nel cortile della caserma, Manfredi, accompagnato dalle autorità militari, ha avuto l'opportunità di ammirare una straordinaria mostra fotografica e documentale, con la quale sono state ripercorse in dettaglio le fasi salienti delle "Quattro Giornate di Napoli" e le eroiche gesta dei Carabinieri durante quei momenti cruciali della storia italiana. Le immagini e i documenti esposti hanno suscitato emozioni profonde e hanno offerto un'occasione per riflettere sulla determinazione e il coraggio dimostrati dai Carabinieri in difesa della libertà e della giustizia.

Per suggellare la profonda unione delle istituzioni napoletane con l'Arma dei Carabinieri, il prossimo 6 ottobre, in Piazza del Plebiscito, il gonfalone del Comune di Napoli sarà insignito con la Croce D'Oro al merito dell'Arma dei Carabinieri. A consegnare la prestigiosa onorificenza, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D'Armata Teo Luzi.