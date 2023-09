A cura della Redazione

Un 19enne napoletano è stato arrestato nel quartiere di Pianura dalla Polizia.

Gli agenti del locale Commissariato, transitando in via Domenico Padula, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane che, alla loro vista, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un contenitore metallico contenente 10 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi, e di 145 euro.

Presso la sua abitazione a Pozzuoli, poi, hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

Il ragazzo, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e gli sono state contestate 4 violazione del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo e per mancata revisione periodica. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.