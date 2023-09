A cura della Redazione

Lutto nel mondo della musica. E' morto all'età di 46 anni il dj Frank Carpentieri.

E' noto soprattutto per aver curato tutte le musiche del programma Rai "Made in Sud" (tra cui la sigla, "Siamo tutti Made in Sud"). Era anche produttore musicale, musicista e autore, collaborando con diversi artisti napoletani e nazionali.

Carpentieri è stato sconfitto da un tumore contro il quale lottava da tempo, e che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio provenienti sia dagli amici dello spettacolo che da semplici cittadini.

(foto Facebook)