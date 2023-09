A cura della Redazione

Nel tardo pomeriggio, soggetti al momento ignoti hanno dato alle fiamme tre cassonetti dei rifiuti in vico del Vasto a Chiaia.

L'incendio si è propagato anche a un'autovettura parcheggiata poco distante. I danni al veicolo sono stati lievi e limitati alla parte anteriore. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Indagini in corso per comprendere dinamica e matrice dell'evento. Non si esclude possa essersi trattato di un atto vandalico. Non ci sono stati feriti.