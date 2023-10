A cura della Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Napoli, in via Arcangelo Ghisleri a Scampia, hanno notato una persona in strada che, dopo aver confabulato con un uomo, stava per consegnare qualcosa a quest’ultimo in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 425 euro e di un involucro contenente circa 0,3 grammi di eroina.

Un 36enne con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.