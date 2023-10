A cura della Redazione

Due morti in un incidente stradale avvenuto in zona Fuorgrotta a Napoli nella notte del 30 settembre scorso.

Poco dopo la mezzanotte, un'auto con targa estera, condotta da un 38enne, stava percorrendo via Terracina in direzione Agnano quando, giunta nelle vicinanze dell'ospedale San Paolo, per cause da accertare ha invaso la corsia opoposta di marcia centrando in pieno uno scooter che proveniva nell'altra direzione. A bordo vi era una coppia di giovani, 23 anni lui e 20 lei, che - nonostante indossassero il casco - sono deceduti sul colpo per via del violento impatto frontale.

In corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.

I veicoli sono stati sequestrati e le salme messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È stato sequestrato il cellulare del conducente dell'auto. Quest'ultimo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici i cui esiti saranno pronti nei prossimi giorni. Anche la patente di guida gli è stata ritirata.