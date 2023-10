A cura della Redazione

La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato un autolavaggio abusivo a San Giovanni a Teduccio.

Gli agenti dell'Unità Operativa di Tutela Ambientale, unitamente a personale dell’Esercito Italiano, hanno effettuato un controllo presso l'attività ubicata in via dei Bronzi di Riace. L'autolavaggio risultava essere completamente irregolare, ed era stato "realizzato"in un immobile pubblico occupato abusivamente. Inoltre, abusivi erano anche gli allacci alla rete idrica ed elettrica.

Il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale e per invasione di edificio pubblico. Sottoposto, inoltre a sanzione amministrativa sia per l’esercizio abusivo dell’attività che per l’immissione di scarichi di acque reflue derivanti dall’attività illecita nella rete fognaria pubblica.