A cura della Redazione

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 60 anni è morto nel cantiere Eav della Metropolitana di Secondigliano.

L'uomo sarebbe stato investito da un furgoncino in retromarcia. Sul posto la Polizia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

"Profonda tristezza per la morte di un operaio nel cantiere della metropolitana di Secondigliano. Solidarietà alla famiglia, non verrà lasciata sola. Piena collaborazione con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda", ha detto il presidente Eav Umberto De Gregorio.