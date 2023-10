A cura della Redazione

Accattonaggio in strada, denunciata una donna. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli - appartenenti all'Unità Tutela Minori - hanno sorpreso in via Luca Giordano una 32enne rom che, con i due figli di 13 e 7 anni, chiedeva l'elemosina tra negozi e passanti.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i bambini sono stati affidati alla zia materna mentre la donna dovrà rispondere di accattonaggio con impiego di minore, reato per il quale la stessa è risultata già più volte deferita in passato.

Sono in corso ulteriori verifiche finalizzate alla sospensione del responsabilità genitoriale.