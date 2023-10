A cura della Redazione

Raid armato nella notte a Scampia. Un giovane di 20 anni, incensurato, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco al costato.

I carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il CTO dove il ragazzo era giunto. La dinamica non è ancora chiara e così il luogo del ferimento. Potrebbe essere accaduto in via Monte Rosa.

Il ferito non è in pericolo di vita ma rimane ricoverato.

Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili.