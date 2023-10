A cura della Redazione

Furto con strappo consumato in piazza Miraglia angolo via del Sole, nel centro storico di Napoli, da un uomo a bordo di uno scooter.

Immediatamente i Falchi della Squadra Mobile hanno perlustrato le strade della zona e, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato, poco dopo, il malvivente in piazza Nolana alla guida dello stesso motociclo.

Gli investigatori lo hanno bloccato identificandolo in un 36enne napoletano ed hanno accertato che lo stesso stava nascondendo nei pantaloni la maglietta utilizzata per commettere il furto.

L'uomo, vistosi ormai scoperto, ha confessato indicando ai poliziotti il luogo dove aveva occultato il telefono rubato che è stato recuperato.

L’indagato, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con strappo e ricettazione, in quanto lo stesso stava circolando a bordo di uno scooter a sua volta rubato, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.