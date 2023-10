A cura della Redazione

Spaccio di droga in zona Porta Capuana a Napoli, un arresto eseguito dalla Polizia. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato, in piazza San Francesco a Capuana, un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere lo scambio e, in quei frangenti, il pusher, vistosi ormai scoperto, ha tentato invano di darsi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di 6 involucri contenenti cocaina e 10 euro.

Un 33enne del Marocco, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.