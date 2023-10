A cura della Redazione

Avrebbe dovuto trovarsi ad Avellino, dove era sottoposta ai domiciliari per reati contro il patrimonio. Invece, una donna di 33 anni, di nazionalità bulgara, è stata trovata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria-Mercato in strada a Napoli.

La 33enne è stata notata in via Poerio, in zona Porta Capuana. Alla vista dei poliziotti, ha accelerato il passo per evitare di essere controllata ma è stata raggiunta e bloccata. Dalle verifiche, è emerso che era evasa dai domiciliari. Per quetso è stata nuovamente arrestata.